«ДНР»: За добу через обстріли загинула жінка, поранено двох людей

Минулої доби на окупованій території Донецької області в ході обстрілів загинула жінка, ще двоє людей отримали поранення. Про це сьогодні заявили у «СЦКК ДНР»



Уточнюється, що загинула мешканка села Єгорівка, поранення різного ступеня тяжкості отримали ще двоє людей у Ясинуватій та Горлівці. Стверджується, що пошкоджено 13 будівель та п'ять об'єктів цивільної інфраструктури.



Під обстрілами нібито опинилися Кіровський, Куйбишевський, Київський і Петрівський райони Донецька, Макіївка, Ясинувата, Горлівка, Гольмівський, Новобахмутівка, Михайлівка, Пантелеймонівка, Мінеральне, Яківка, Спартак, Старомихайлівка та Мар'їнка.