ЗСУ відбили штурм на двох напрямках, заявив Генштаб

25 липня 2022, 09:37

ЗСУ відбили штурм на двох напрямках, заявив Генштаб

На Донбасі Збройні сили України відбили штурмові дії російських сил на двох напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Там уточнили, чи штурмові дії у напрямках Берестово-Івано-Даріївка та Верхньокам'янка-Івано-Даріївка українські військові відбили та змусили окупантів відкотитися назад. Противник веде наступ неподалік Спірного Бахмутського району Донецької області, бойові дії продовжуються.

Також бійці ЗСУ відбили штурм у напрямку Вершина-Луганське, проте противник надали наступають у напрямку Миронівського-Луганського, продовжуючи бойові дії.

На Слов'янському напрямі війська РФ здійснювали вогненну поразку позицій підрозділів ЗСУ із застосуванням всіх наявних вогневих засобів поблизу Норцівки, Богородичного, Петровського, Барвінкового, Костянтинівки, Нової Дмитрівки, Долини, Нової Миколаївки, Карнаухівки, Дібрівного та Чепіля.

На Краматорському напрямку обстріли зафіксовано біля Кривої Луки, Платонівки, Сіверська, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки та Спірного. А авіаудари — неподалік Григорівки та Серебрянки.

На Бахмутському напрямі з метою руйнування оборонних позицій російські сили обстрілювали райони Берестове, Білогорівки, Соледара, Бахмутського, Покровського, Яковлівки, Курдюмівки, Бахмута, Веселої Долини, Новолуганського, Зайцево та Травневого. Відзначено польоти БПЛА противника у Краматорському районі.

Крім того, окупанти завдали авіаударів у Соледара, Покровського та території Вуглегірської ТЕС.

На Авдіївському Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противника не відзначено.

З метою сковування дій українських військ здійснювалися обстріли позицій щодо ствольної та реактивної артилерії та озброєння танків уздовж лінії зіткнення. Сили РФ завдали авіаударів біля Шевченка, Веселого та Полтавки. Вела повітряна розвідка над Омельником, Щербаками, Новоданилівкою та Малинівкою.

На Південнобузькому напрямку відмічені артилерійські обстріли в районах населених пунктів Потьомкіне, Краснопілля, Квітневе, Кисельівка, Партизанське, Першотравневе, Луч, Посад-Покровське, Благодатне, Шевченкове, Прибузьке, Степова Долина, Нова Зоря. Зазначається, що супротивник здійснює інтенсивне ведення повітряної розвідки БПЛА. Також завдано авіаційного удару неподалік Білогірки.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. Підрозділи противника обстріляли із ствольної артилерії райони населених пунктів Яструбине, Грабівське та Володимирівка Сумської області.

На Слобожанському напрямі війська РФ продовжують вести бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення просування сил оборони у бік державного кордону.

На Харківському напрямку здійснювалася вогненна поразка українських позицій з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Малинівка, Борщова, Іванівка, Розплідник, Нове, Руські Тишки, Петрівка, Дементіївка, Гусарівка, Прудянка, Шаповалівка, Рубіжне та Михайлівка. Завдано авіаційного удару біля Прудянки, Петрівки та Явірського.

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