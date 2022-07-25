У Запорізькій області окупанти обстріляли Новоолександрівську громаду

Російські війська обстріляли Новоолександрівську громаду Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.



Він зазначив, що гучні звуки вибухів у Новоолександрівській громаді було чутно і в обласному центрі ввечері, 24 липня, і сьогодні вночі.



Старух зазначив, що постраждалих внаслідок обстрілу немає, але зруйновано житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Також було пошкоджено агрофірму у селі Юльївка. Пожежі, за його словами, оперативно локалізовані рятувальниками ДСНС.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ відбили атаки російської армії в регіоні на трьох напрямках.