У Запорізькій області окупанти обстріляли Новоолександрівську громаду

25 липня 2022, 10:32

У Запорізькій області окупанти обстріляли Новоолександрівську громаду

Російські війська обстріляли Новоолександрівську громаду Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Він зазначив, що гучні звуки вибухів у Новоолександрівській громаді було чутно і в обласному центрі ввечері, 24 липня, і сьогодні вночі.

Старух зазначив, що постраждалих внаслідок обстрілу немає, але зруйновано житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Також було пошкоджено агрофірму у селі Юльївка. Пожежі, за його словами, оперативно локалізовані рятувальниками ДСНС.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ відбили атаки російської армії в регіоні на трьох напрямках.

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