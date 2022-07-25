До поліції надійшло 30 заяв та повідомлень громадян із Луганської області

Правоохоронцям надійшло 30 заяв та повідомлень про злочини окупантів громадян із території Луганської області. Про це повідомили у Національній поліції України.



«Окупанти знищують Луганщину та розкрадають майно громадян: поліція документує кожен злочин російської армії проти мирного населення. Минулої доби до поліції надійшло 30 заяв і повідомлень громадян», - заявили в Нацполіції.



Наголошується, що особовий склад Луганської поліції продовжує нести службу, надавати допомогу населенню, здійснювати охорону громадського порядку та чергувати на блокпостах у Луганській області.

Раніше у Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що за добу правоохоронці задокументували 26 військових злочинів військ РФ на території регіону та спільно з СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.