У Донецькій області відновлено електропостачання у 22 населених пунктах

Протягом вихідних ремонтні бригади відновили енергопостачання у 22 населених пунктах Донецької області. Про це повідомляє прес-служба ДПЕК Донецькі електромережі.



«Найбільше оновлень за 23-24 липня — у Бахмутському районі: 6,6 тисяч сімей Бахмутської громади та 1,5 тисяч сімей Торецькій громаді знову отримують електроживлення. Енергетики з дозволу військових також змогли попрацювати у Мар'їнській, Костянтинівській, Селидівській громадах», - йдеться у повідомленні.



Загалом, з 18 по 24 липня фахівцям вдалося виконати низку ремонтів мереж, пошкоджених обстрілами, та повністю або частково відновити електроживлення у 80 населених пунктах Донецької області.



Поки що без світла залишаються 323 населені пункти. Найскладніші напрями – Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики чекають на дозвіл Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.