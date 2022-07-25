Зернова угода не заважає РФ продовжувати війну проти України — Кремль

Зернова угода, підписана у Стамбулі, не заважає Росії продовжувати війну проти України. Про це повідомляє російське ЗМІ РІА Новини із посиланням на слова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.



Він зазначив, що зерновий термінал в Одесі розташований на значній відстані від військових об'єктів. До того ж, він сказав, що удари російськими ракетами нібито не перешкоджають експорту зерна.



"Росія в рамках угоди щодо зерна не брала на себе зобов'язань, що заважають продовжувати "спеціальну військову операцію" і знищувати військову інфраструктуру", - сказав Лавров.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що на кораблях, які заходитимуть в українські порти за зерном, шукатимуть зброю.