«ДНР»: Загинув житель Горлівки, поранено двох підлітків та трьох дорослих

На підконтрольній угрупованню «ДНР» території за добу загинув один мирний житель. Про це повідомляє так звана «СЦКК ДНР».



Зазначається, що загинув мешканець Горлівки.



Крім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали п'ять цивільних осіб: у Старомихайлівці, Горлівці, Кирилівці та Володимирівці.



У «ДНР» стверджують, що серед поранених — дівчинка-підліток 2008 року народження та хлопець-підліток 2007 року народження.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу, 25 липня, в результаті обстрілів з боку російських сил загинули троє мирних жителів. Ще вісім людей було поранено.



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