До поліції надійшло 72 повідомлення мешканців Луганської області про злочини та події

Минулої доби до поліції Луганської області надійшло 72 повідомлення громадян про злочини і події. Про це повідомили у Національній поліції України.



Зазначається, що поліцейські зареєстрували 20 повідомлень громадян про руйнування або пошкодження, внаслідок обстрілів окупантами, 23 квартир мирних жителів у Сєвєродонецьку, Попасній, Лисичанську та Гірському, а також у смт Новотошківка та Нижнє, 13 повідомлень про незаконне заволодіння транспортними засобами громадян. У Сєвєродонецьку є ще 2 повідомлення про незаконне проникнення невідомих осіб у квартиру та офісне приміщення.



Зареєстровано правоохоронцями інформацію про захоплення окупаційними військами адміністративної будівлі однієї з державних служб.



У Нацполіції також повідомили, що викрили п'ятьох колаборантів, які співпрацюють із військами Росії та призначені на посади в окупаційних органах влади.



Також 3 повідомлення до нацполції надійшло про здійснення мародерства.

Раніше у Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що в регіоні російські війська за добу обстріляли 10 населених пунктів, убили та поранили мирних жителів, у тому числі дитину.