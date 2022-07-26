У Генштабі ЗСУ поки не підтвердили захоплення Вуглегірської ТЕС

У зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на вечір 26 липня не повідомляється про захоплення окупантами Вуглегірської ТЕС, про що раніше заявило угруповання «ЛНР».



Зазначається, що на Бахмутському напрямку росіяни обстріляли військову та цивільну інфраструктуру в районах Берестового, Соледара, Покровського, Веселої Долини, Вершини, Кодеми, Майорська та Торецька. Також загарбники завдали авіаударів безпосередньо по населених пунктах Покровське та Новолуганське.



«Ворожні спроби штурмів у районах Берестового, Соледара та Семигір'я наші захисники успішно відбили. Ідуть бої зі штурмовою групою в районі Покровського», — йдеться у зведенні.



На Слов'янському напрямку окупанти обстріляли зі ствольної, реактивної артилерії та танків райони Норцівки, Долини, Грушувахи, Краснопілля, Мазанівки та інших населених пунктів. Намагалися просунутися неподалік Богородичного, успіху не мали і відійшли.



На Краматорському напрямку загарбники обстріляли з артилерії райони Райгородка, Закотного, Серебрянки, Верхньокам'янського, Виїмки, Переїзного та Білогорівки, завдали авіаудару біля Григорівки.



«Спробу окупантів покращити тактичне становище в районі Івано-Даріївки українські воїни успішно відбили та змусили ворога втекти», — зазначили у Генштабі.



Повідомляється, що на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій окупанти не вели, здійснювали систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Веселе, Піски, Красногорівка, Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Велика Новосілка, Новопіль, Малинівка, Малі Щербаки та інших. Біля Малинівки росіяни завдали авіаудару та вели штурмові дії в районах сіл Павлівка та Благодатне, отримали відсіч з боку ЗСУ та з втратами відійшли.

Угруповання «ЛНР» заявило про взяття під контроль Вуглегірської теплоелектростанції у Світлодарську. Помічник голови «МВС ЛНР» Віталій Кисельов стверджує, що штурмові загони російських сил вранці 26 липня зайняли всю територію ТЕС. За його словами, Вуглегірська ТЕС перейшла під контроль «ЧВК Вагнера».