Обстріл Красногорівки: Окупанти вдарили по будинку з маленькою дитиною

Під час вчорашнього обстрілу Красногорівки один із російських снарядів потрапив до будинку, де була родина із 5-річною дитиною. Мати загинула. Про це розповіли у Нацполіції України.



«Вчора о 15:00 окупанти накрили вогнем Красногорівку. В одному з будинків, куди потрапив ворожий снаряд, була сім'я з маленькою дівчинкою. Жінка загинула під завалами. Прибувши на місце, правоохоронці витягли з дому чоловіка та дитину. Обидва зазнали осколкових поранень. Поліцейські надали першу допомогу постраждалим та доправили до лікарні», - йдеться у повідомленні.



Усю дорогу поліцейські розмовляли з чоловіком та дитиною, щоб вони не знепритомніли. Через тяжкий стан дівчинку перевезли до лікарні Дніпра.



Зазначається, що після госпіталізації поранених правоохоронці повернулися на місце обстрілу, щоб задокументувати військовий злочин та перевірити інші будинки. За фактом обстрілу порушено кримінальне провадження.