Зеленський назвав критичні терміни деокупації українських територій — Politico

26 липня 2022, 19:58

Зеленський назвав критичні терміни деокупації українських територій — Politico

Президент Володимир Зеленський повідомив делегації американського Конгресу, що в України залишилося лише кілька тижнів, щоб повернути територію, яку захопила Росія, перш ніж зробити це стане набагато складніше. Про це повідомив голова Комітету Палати представників у справах збройних сил Адам Сміт, пише Politico.

За його словами, на зустрічі з українським президентом у Києві «українські офіційні особи заявили, що хочуть укласти мирну угоду з росіянами, але спочатку вони мають повернути собі землі, які вони захопили, особливо на півдні».

Зеленський зазначив, спілкуючись із американськими конгресменами, що наступні три-шість тижнів мають вирішальне значення.

«Поки ще літо, зимові місяці швидко наближаються. Нижчі температури та суворі умови уповільнять бойові дії до війни на виснаження, яка переважно приносить користь Росії. Більше підтримки зараз — до того, як сили Володимира Путіна зафіксують свої успіхи — набагато краще, ніж допомога пізніше», — передав Сміт почуте від українського керівництва.

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