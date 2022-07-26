Зеленський отримав премію Уінстона Черчілля за лідерство

Президент України Володимир Зеленський отримав від Міжнародної спільноти Уїнстона Черчілля премію за лідерство. Про це повідомляє прес-служба глави держави.



«Демократія в Європі зараз перебуває під загрозою тиранії, і цю загрозу зупиняє лідерство та героїзм. Як і Уїнстон Черчілль, президент Зеленський показує, що тиранія не повинна досягти успіху, що люди повинні мати право самостійно обирати свій шлях і своє життя», – сказав голова Міжнародної спільноти Лоуренс Геллер під час вручення нагороди.



Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, у свою чергу, зазначив, що після початку повномасштабної війни Росії проти України Зеленський довів своє лідерство.



Зеленський закликав продовжувати постачання сучасної та ефективної зброї Україні в достатньому обсязі, посилювати санкції проти Росії, залучати більше народів до коаліції для захисту свободи, особливо тих, проти яких Росія у ХХІ столітті вирішила застосувати штучний голод.



Нагорода передана послу України у Великій Британії Вадиму Пристайку для відправки в Україну.