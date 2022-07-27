Два райони Дніпропетровської області обстріляно окупантами за добу

Російські війська накрили вогнем два райони Дніпропетровської області – Нікопольський та Криворізький. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він зазначив, що по Нікопольському району окупанти двічі вдарили з «Градів», випустивши до 40 снарядів. Внаслідок влучення снарядів у Марганці поранено 54-річну жінку, її госпіталізовано. За словами Резніченка, через обстріл у місті пошкоджено вісім п'ятиповерхівок, лікарню, дитячий садок та транспорт промислового підприємства.

Також, як зазначає Валентин Резніченко, російська армія зі ствольної артилерії вдарила по Зеленодольській громаді, у селі Велика Кострома пошкоджено лінію електропередач і село зараз частково без світла. Обійшлося, за інформацією голови Дніпропетровської ОВА, без постраждалих.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що минулої доби, 25 липня, в результаті обстрілів з боку російських сил загинув мирний житель регіону.