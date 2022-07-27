«ДНР» заявила про обстріл Донецька, Горлівки та Ясинуватої, є поранені

27 липня 2022, 12:38

«ДНР» заявила про обстріл Донецька, Горлівки та Ясинуватої, є поранені

В окупованому Донецьку. Фото: Telegram-канал «Типовий Донецьк» В окупованому Донецьку. Фото: Telegram-канал «Типовий Донецьк»

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» частини Донецької області сьогодні поранено п'ятьох людей.

Як повідомляє так званий «штаб тероборони ДНР», внаслідок обстрілу в Кіровському районі Донецька поранено троє людей.

Про поранення трьох мирних жителів повідомляють і в Telegram-каналі «Типовий Донецьк».

Також у «штабі тероборони ДНР» заявили про поранення двох людей — у Горлівці та Ясинуватій. Повідомляється, що медики надають допомогу постраждалим.

Раніше «ДНР» повідомила про поранення трьох осіб за добу. На підконтрольній українській владі частині Донецької області минулої доби, 26 липня, через обстріли з боку російських сил один мирний житель загинув, ще один поранений.

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