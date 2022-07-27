«ДНР»: У Донецьку через обстріли загинули двоє чоловіків

У підконтрольному угрупуванню «ДНР» Донецьку під час обстрілу загинули двоє людей. Про це заявив голова окупаційної «адміністрації» міста Олексій Кулемзін.



За його словами, під обстріл потрапив Куйбишевський район.



«Загинули мирні люди: чоловік, на вигляд 60 років (вул. Курчатова, 35а), анкетні дані встановлюються; чоловік, на вигляд 40 років (вул. Правова, 84), анкетні дані встановлюються», — запевняє Кулемзін.

Раніше «ДНР» заявляла про поранення п'яти осіб на підконтрольній угрупуванню частини Донецької області.



Також «ДНР» повідомила про поранення трьох людей за минулу добу. На підконтрольній українській владі частині Донецької області за добу, 26 липня, внаслідок обстрілу з боку російських сил один мирний житель загинув, ще один поранений.