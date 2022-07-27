Міноборони Росії запустило пором з Єйська до окупованого Маріуполя

Міноборони Росії запустило регулярну поромну лінію з російської Єйська (розташований на березі Таганрозької затоки) до окупованого Маріуполя. Про це повідомили у російському оборонному відомстві.



Як запевняють у Міноборони РФ, маршрут буде використаний для доставлення різних вантажів, «необхідних для відновлення інфраструктури» Маріуполя та інших населених пунктів, підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР».



«Паром вміщує до 700 тонн вантажів, зокрема до 20 автомобільних фур та понад 130 пасажирів. Передбачається, що пором здійснюватиме один кругорейс на добу», — зазначили у російському міністерстві.