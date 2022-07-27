Енергетики повернули світло понад 9 тисячам сімей на Донеччині

Минулої доби фахівці «ДТЕК Донецькі електромережі» повернули електропостачання до будинків мешканців 9 населених пунктів, які в черговий раз постраждали від обстрілу. Про це повідомляє прес-служба компанії.



«Незважаючи на обстріл, аварійно-ремонтні бригади "ДТЕК Донецькі електромережі" за 26 липня змогли повністю або частково відновити електропостачання 9 населених пунктів Донецької області. Знову зі світлом 9286 домогосподарств у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах», — йдеться у повідомленні.



У компанії зазначили, що найбільше енергетикам довелося відновлювати електропостачання у Бахмутській, Слов'янській та Торецькій громадах, які страждають від обстрілів. Усім їм енергетики змогли відновити світло менш як за добу.



«У Донецькій області продовжуються масштабні бойові дії. Без світла залишається 321 населений пункт регіону. Найскладніші напрями — Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики чекають на дозвіл Збройних сил України, щоб розпочати ремонти», — зазначили в «ДТЕК Донецькі електромережі».

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