Зеленський: Окупанти не матимуть жодних логістичних можливостей на нашій землі

Президент Володимир Зеленський заявив, що в окупантів не залишиться жодних логістичних можливостей на українській землі. Так він прокоментував обстріл Антонівського мосту в Херсоні.



«Щодо Антонівського мосту в Херсоні та інших переправ в області. Звісно, всі вони будуть відбудовані, але вже нами. Робимо все для того, щоб окупанти не мали жодних логістичних можливостей на нашій землі», — сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в середу.



Він наголосив, що Україну звільнятимуть усіма доступними способами, незважаючи на плани окупантів.



«Які б вони не мали плани ми їх зламаємо. І звільнятимемо нашу територію військовими, дипломатичними та всіма доступними інструментами, доки не вийдемо на законні кордони України», — резюмував президент.