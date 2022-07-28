У Миколаєві повідомляють про потужні вибухи

У Миколаєві уночі пролунала серія гучних вибухів. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.



За інформацією мера, у місті пролунали сильні вибухи. Сєнкевич закликав людей залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги — її оголошено з 03:50.



Як повідомив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, о 06:07 сирени вимкнули — відбій повітряної тривоги.

Сьогодні війська РФ завдали ракетних ударів по Київській області. Також російські війська завдали ракетних ударів по Чернігівській області з території Білорусі.