Російська армія обстріляла Дніпропетровщину з «Ураганів» та ствольної артилерії

28 липня 2022, 08:47

Російська армія обстріляла Дніпропетровщину з «Ураганів» та ствольної артилерії

Вночі 28 липня російська армія обстріляла Криворізький район Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він уточнив, що окупанти накрили вогнем дві громади району – Зеленодольську та Апостолівську. У Зеленодольській громаді обстріляли Зеленодольськ та село Мала Костромка, пошкодивши кілька будинків, водопровід та газовід. Люди, за інформацією Резніченка, не постраждали.

В Апостолівській громаді армія РФ вдарила по селу Українка, є руйнування, але обійшлося без потерпілих.

Також Резніченко зазначив, що били населеними пунктами Дніпропетровщини з «Ураганів» та ствольної артилерії.

Раніше вранці 28 липня голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що війська Росії завдали ракетного удару по одній із громад Вишгородського району на Київщині.

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