Вночі російська армія обстріляла Харків ракетами «С-300»

Армія Росії вночі 28 липня обстріляла Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.



Він зазначив, що обидва обстріли сталися відразу ж після опівночі. Один удар припав по району центру Харкова, а другий - по одному з прилеглих до центральної частини районів.

За словами Ігоря Терехова, у місті через обстріл окупантів виникли «дві невеликі пожежі», які вже загасили рятувальники, інформації ж про постраждалих наразі немає.



Мер Харкова також зазначив, що місто цієї ночі було обстріляне ракетами «С-300».

Раніше про серію гучних вибухів у Миколаєві повідомив міський голова Олександр Сенкевич.