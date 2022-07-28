У Миколаєві обстрілом зруйновано школу

Наслідки обстрілу Миколаєва. Фото: ДСНС

Внаслідок масованого ракетного удару по Миколаєву поранено одну людину, є руйнування. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.



«Попередньо відомо, що внаслідок влучення трьох ракет практично повністю зруйновано будівлю середньої школи у Корабельному районі. Також через влучення боєприпасів та їхніх уламків постраждали яхт-клуб, склад агропромислового підприємства, господарські споруди», — поінформував Кім.



У Миколаївському районі внаслідок обстрілу вчора ввечері у селі Лимани зруйновано три будинки, пошкоджено електромережу. За Шевченковим горіли поля.



Також є пошкодження житлових будинків унаслідок обстрілу Широкого.



У ГУ ДСНС у Миколаївській області повідомляють про п'ять пожеж через обстріли. У рятувальному відомстві показали зруйновану будівлю школи у Миколаєві та боротьбу співробітників ДСНС з вогнем.

У Миколаєві вночі пролунала серія гучних вибухів.