У Сумській ОВА розповіли про обстріл регіону російськими військами

Російська армія обстріляла кілька громад на Сумщині. Про це заявив голова Сумської ОВ Дмитро Живицький.



За його словами, 27 липня до півночі окупанти з мінометів 35 разів обстріляли територію Миколаївської сільської громади. Після півночі 6 снарядів було запущено російськими військами по Есманській громаді. Вранці, як повідомляє Живицький, було зафіксовано 5 прильотів російських снарядів по території Хотинської громади, і ще 9 - у Краснопільській громаді.

Живицький зазначив, що у всіх випадках обійшлося без жертв та руйнувань.

Раніше про ранковий обстріл Дніпропетровської області повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.