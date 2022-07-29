У Росії заявили про затримання «українських диверсантів»

У селі Гориці Добрівського району Липецької області РФ затримали трьох громадян України. Їх звинувачують у підготовці теракту у Липецьку на автостанції «Сокіл». Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на ЦГЗ ФСБ.



Стверджується, що затримані чоловік та дві жінки входять до ДРГ організації «Правий сектор».



Під час затримання було знайдено складові частини саморобного вибухового пристрою, які нібито належали затриманим, і «листування з активними учасниками організації "Правий сектор", що викриває їх злочинні наміри».