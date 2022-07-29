Донецька ОВА показала наслідки ранкового ракетного обстрілу Краматорська

Опубліковано фото наслідків обстрілу російською армією міста Краматорськ. Про наслідки влучення снарядів житловим масивом міста розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Наразі відомо про 1 загиблу людину та 5 поранених. Два приватні будинки знищено вщент, ще 21 — пошкоджено. Ці цифри ще можуть змінитися», – написав він.



Кириленко заявив, що зараз залишатися на території Донецької області небезпечно і вкотре закликав мешканців регіону евакуюватись.

Раніше мер Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що через ракетний удар по місту поранення отримали троє мешканців міста.