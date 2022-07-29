ЗСУ перебили всі херсонські мости, контрнаступ, блокування інтернету. Новини окупації ►

У цьому відео підбиваємо тижневі підсумки того, що сталося на окупованих Росією територіях України:

ЗСУ пошкодили всі мости поблизу Херсона. Що буде із постачанням російських військ у місті

Контрнаступ: чи зможе Україна не дати Росії провести референдуми у Херсонській та Запорізькій областях?

Блокування інтернету та інформаційний вакуум: як російська влада не дає знати правду жителям захопленого півдня України?

Що Росія намагається створити на новоокупованих територіях і як на це впливає пропаганда, про це наприкінці відео говоримо з політологом Володимиром Молчановим.