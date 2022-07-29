На Донеччині повернули світ у 40 населених пунктів

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у 40 населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що за добу фахівці повернули світло до 58 433 домогосподарства у Бахмутському, Краматорському та Покровському районах.



Найбільше оновлень — у Бахмутській громаді, де через обстріли значно пошкоджено інфраструктуру електромереж. Тут енергетикам вдалося менш ніж за добу повернути світло до будинків 47,2 тисячі сімей. Фахівці енергокомпанії змогли налагодити електропостачання і для 9,3 тисячі сімей Торецької громади. Крім того, енергетики виконали низку ремонтів мереж у Селидівській, Мар'їнській та Костянтинівській громадах.



«Нині без світла залишаються 334 населені пункти Донецької області. Найскладніші напрями — Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський», — розповіли у компанії.