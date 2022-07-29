В окупованому Донецьку від обстрілу загинула жінка

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» території внаслідок обстрілу Донецька загинула мирна мешканка. Про це повідомляє так званий «штаб тероборони ДНР».



Наголошується, що мирна мешканка, яка отримала поранення під час обстрілу Київського району Донецька, померла у лікарні. У цьому районі було поранено п'ятьох людей.

До чотирьох зросла кількість поранених у Кіровському районі Донецька, зокрема постраждав підліток.



Крім цього, поранено двох людей в Олександрівці.



Раніше в угрупуванні «ДНР» заявили, що минулої доби обстрілами було поранено 23 мешканці окупованої Донеччини, один загинув.