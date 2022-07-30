Вночі Харків двічі зазнав ракетних обстрілів

Сьогодні вночі Харків двічі зазнав ракетного обстрілу. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.



«Ракетний обстріл Харкова близько 03:00 ночі. Прилетіло до Слобідського району, у будівлю одного із навчальних закладів. Там пожежа, яку вже гасять наші хлопці з ДСНС. Про постраждалих інформації немає», — поінформував Терехов.



Він додав, що близько 04:00 був ще один удар, який чуло все місто.



«Куди прилетіло — зараз з'ясовуємо», — зазначив мер.



У ГУ ДСНС у Харківській області повідомили, що внаслідок нічного удару російських військ по Харкову частково зруйновано триповерхову будівлю навчального закладу. Також у цій будівлі виникла пожежа, для ліквідації якої залучено 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 100 осіб особового складу.



Дивіться також:



