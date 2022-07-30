«Про те, що "забили" на решту»: Мери Краматорська та Слов'янська звернулися до мешканців

30 липня 2022, 14:37

«Про те, що "забили" на решту»: Мери Краматорська та Слов'янська звернулися до мешканців

Евакуація — це можливість переїхати в безпечніше місце. І зараз це потреба для жителів Донецької області. Однак і для тих людей, які залишаються, робиться все можливе в умовах війни: забезпечується функціонування ЖКГ, вивозиться сміття, спеціалісти виконують ремонт електромереж, проводиться ліквідація наслідків обстрілів, виплачуються пенсії. Про це заявив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

«"Нас женуть у шию, а на тих, хто залишився в місті, вже забили", "На нас там ніхто не чекає". Про "вигнання" та "забили на решту". Це повне марення, ніхто нікого не виганяє силою. Тільки окупант, намагаючись забрати наші будинки та життя. Війна не закінчилася, навпаки — активність навколо нашого міста посилюється з кожним днем», — наголосив Гончаренко.

Він зазначив, що при цьому у Краматорську продовжує функціонувати житлово-комунальне господарство, ходить безплатний громадський транспорт, є світло, у 95% будинків є вода, є зв'язок та інтернет, вивозиться сміття та прибираються вулиці. Також він наголосив, що фахівці виконують свої завдання, ліквідують наслідки ракетних ударів під обстрілами та під гул сирен.

«У місті видається гуманітарна допомога... Працюють продуктові магазини, банкомати видають готівку, лікарі лікують пацієнтів, виплачуються пенсії. Краматорськ не завмер, він живе в умовах війни», — сказав мер.

Крім того, він зазначив, що 400 тисяч місць підготовлено по всій Україні для переселенців із Донеччини. Гончаренко повідомив, що це не готелі з видом на море, але дах над головою, тепло та безпека.

«Так, ракети літають скрізь, але там це не кожен божий день, як у нас. І не забуваємо, що наш регіон зараз на порозі найскладнішої зими за весь час. Висновок: місто ніхто не покинув і не "забив" на його мешканців. Евакуація — це порятунок найдорожчого, порятунок вашого життя. Краматорчани та всі, кому Краматорськ став рідною домівкою, ваше завдання — вижити... Зараз це мета номер один для цивільних, поки наша армія робить свою роботу», — закликав Гончаренко.

З таким зверненням виступив і мер сусіднього Слов'янська Вадим Лях.

«Ще раз про евакуацію. Звертаюся зараз не до тих жителів, які вимагають терміново повернути їм газ, воду та "тралики", і свято впевнені, що моя мета — вижити з міста. Говорю для слов'янців, які думають про свою безпеку, про майбутнє своїх дітей. Для тих, хто розуміє, хто саме позбавив їх води та газу, хто саме позбавив їх роботи та нормального життя», — зазначив Лях.

Він закликав людей до евакуації, попросив зважитись на цей крок.

«Коли їдеш із рідного дому, вириваєш себе з корінням, залишаєш тут своє серце… Будь ласка, збережіть себе, своїх батьків та дітей! Війна скінчиться. І нам усім разом доведеться відновлювати Слов'янськ, робити його красивим та комфортним. Але для цього потрібно вижити, не втратити сили та здоров'я. Потрібно виїхати, щоб потім обов'язково повернутись», — резюмував Лях.

Також він опублікував інформацію для тих, хто вирішив евакуюватись.

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