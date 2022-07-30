На Донеччині понад 25 тисяч сімей — знову зі світлом

30 липня 2022, 16:49

На Донеччині понад 25 тисяч сімей — знову зі світлом

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у 24 населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.

Зазначається, що за добу фахівці повернули світло до будинків 25 143 сімей у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах.

29 липня фахівці енергокомпанії змогли відремонтувати обладнання та повернути світло у 9,3 тисячі домогосподарств Торецької громади. Вдалося попрацювати також у Слов'янській та Мар'їнській громадах — відновлене електроживлення для 7,2 тисячі та 5,5 тисячі домогосподарств відповідно. Були ремонти в Авдіївській громаді — заживлено 2,3 тисячі домогосподарств. Також проводилися роботи у Краматорській та Бахмутській громадах.

«На сьогодні без електропостачання — 341 населений пункт Донецької області. Найскладнішими напрямками є Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський», — повідомили в енергокомпанії.

Ще за темою

Інше
Війна Електропостачання Енергопостачання
Організації
ДТЕК

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:28
«ДНР»: Донецьк потрапив під обстріл, одна людина загинула, двоє поранено
15:51
У Міноборони РФ опублікували списки загиблих та поранених в Оленівці. В них 123 прізвища
15:09
Українська сторона розпочала процедуру повернення тіл загиблих в Оленівці військових — омбудсмен
12:58
В «Азові» перевіряють достовірність даних за списком загиблих та поранених у Оленівці
12:25
В Енергодарі перед готелем із окупантами згоріла техніка. Перед цим були вибухи
10:29
«ДНР» повідомила про загибель людей від обстрілів у чотирьох містах
00:25
Удари по великих містах Донбасу та загибель військовополонених у Оленівці. Головне за день ►
21:56
«ДНР» «віджала» бізнес-центр у Донецьку
16:12
В окупованому Донецьку від обстрілу загинула жінка
14:37
Росія обіцяє житлові сертифікати мешканцям Маріуполя, чиї будинки були зруйновані
14:24
ЗСУ перебили всі херсонські мости, контрнаступ, блокування інтернету. Новини окупації ►
14:16
«ДНР»: У Донецьку поранено п'ятеро цивільних, у тому числі підліток
13:11
Обстріл в'язниці з українськими військовополоненими здійснили ЗС РФ — заява Генштабу ЗСУ
12:00
Очевидці повідомляють про вибух та пожежу біля КПП «Успенка». Він на кордоні з Росією
11:29
«ЛНР»: У Сватовому під час обстрілу поранено трьох мирних жителів
Всі новини
17:21
Чи можуть окупанти прослуховувати телефони українців — роз'яснили у Держспецзв'язку
16:59
Росія формує списки виборців для проведення «референдуму» на півдні України – ГУР
16:49
На Донеччині понад 25 тисяч сімей — знову зі світлом
16:28
«ДНР»: Донецьк потрапив під обстріл, одна людина загинула, двоє поранено
15:51
У Міноборони РФ опублікували списки загиблих та поранених в Оленівці. В них 123 прізвища
15:09
Українська сторона розпочала процедуру повернення тіл загиблих в Оленівці військових — омбудсмен
14:37
«Про те, що "забили" на решту»: Мери Краматорська та Слов'янська звернулися до мешканців
13:42
У Сумській області на мінах підірвалися комбайн та дві машини
12:58
В «Азові» перевіряють достовірність даних за списком загиблих та поранених у Оленівці
12:25
В Енергодарі перед готелем із окупантами згоріла техніка. Перед цим були вибухи
11:56
Окупанти вночі вдарили по Миколаєву: Зруйновано багатоповерхівки, є загиблий та поранені
11:27
«ДНР» заявила про захоплення трьох сіл та селища поблизу Волновахи
10:53
Окупанти обстріляли 17 населених пунктів на Донеччині, били авіацією та артилерією
10:29
«ДНР» повідомила про загибель людей від обстрілів у чотирьох містах
10:07
ЗСУ відбили низку атак російських військ у Донецькій області
Всі новини
ВІДЕО
В Енергодарі перед готелем із окупантами згоріла техніка. Перед цим були вибухи
30 липня, 12:25
Удари по великих містах Донбасу та загибель військовополонених у Оленівці. Головне за день ►
30 липня, 00:25
Знесло балкони, вибило вікна та двері: Наслідки обстрілу будинків у центрі Слов'янська
29 липня, 23:16

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти