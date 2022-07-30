На Донеччині понад 25 тисяч сімей — знову зі світлом

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у 24 населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що за добу фахівці повернули світло до будинків 25 143 сімей у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах.



29 липня фахівці енергокомпанії змогли відремонтувати обладнання та повернути світло у 9,3 тисячі домогосподарств Торецької громади. Вдалося попрацювати також у Слов'янській та Мар'їнській громадах — відновлене електроживлення для 7,2 тисячі та 5,5 тисячі домогосподарств відповідно. Були ремонти в Авдіївській громаді — заживлено 2,3 тисячі домогосподарств. Також проводилися роботи у Краматорській та Бахмутській громадах.



«На сьогодні без електропостачання — 341 населений пункт Донецької області. Найскладнішими напрямками є Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський», — повідомили в енергокомпанії.