За добу російські війська завдали 34 ударів по Донецькій області

Окупаційні війська завдали по Донецькій області за добу 34 удари. Міністерство внутрішніх справ України підтвердило інформацію про те, що внаслідок обстрілв є поранені та загиблі.



«Російська армія накрила вогнем 23 населені пункти. Ворог застосував ракети, авіацію, артилерію, РСЗВ "Град" та "Ураган"», — наголошується в повідомленні.

За даними поліції, зруйновано та пошкоджено 76 цивільних об'єктів — 42 житлові будинки, чотири поля з пшеницею та сільгосптехнікою, ринок, їдальню, виробничий цех, трансформатор, гаражі, лінії електропередач.

Поліцейські задокументували кожний злочин Росії. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, кілька районів окупованих Донецька та Макіївки обстріляли мінами-пелюстками.



Російські війська намагаються захопити Бахмут Донецької області та навколишні села на кордоні з Луганською областю. Для цього окупанти використовують штурмову авіацію, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.