ЗСУ знешкодили дві розвідувальні групи окупантів у Луганській області — Гайдай

Минулої доби в Луганській області ЗСУ було знешкоджено ще дві розвідувальні групи російських військ, окупанти намагаються розвинути наступ на Бахмут, але не можуть захопити кілька населених пунктів регіону, що залишилися під контролем українського уряду. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



За його словами, російські війська сім разів обстрілювали населені пункти Луганщини та позиції ЗСУ із ствольної артилерії та мінометів, чотири рази з установок залпового вогню, здійснили три спроби штурму танками.



Гайдай уточнює, що у всіх випадках окупанти мусили відійти на попередні позиції.



Зазначається, що лави військ армія РФ як і раніше поповнює за рахунок, у тому числі, мобілізації в раніше окупованих містах Донбасу, як Алчевськ, голова Луганської ОВА повідомляє, що там повістки роздають у маршрутках і в торгових закладах.



Сергій Гайдай також нагадав, що незважаючи на заяви окупаційної влади у регіоні про швидке відновлення інфраструктури у захоплених населених пунктах, цього не сталося. Окупована частина Луганської області, як і раніше, без газу, електрики.



«Я вже не кажу про те, що восени, через відсутність централізованого опалення, людям просто не вистачить потужностей, запропонованих окупантом. Однак до осені ще потрібно хоча б подати це світло, а не тільки обіцяти», - заявив Гайдай.

Про ситуацію на Луганщині, а також у Бахмуті журналісти «Новин Донбасу» розповідали у щоденному зведенні вчора, 31 липня.