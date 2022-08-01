Понад шістдесят разів із «Градів» окупантами було обстріляно Дніпропетровщину за добу

Вночі окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області – Нікопольський та Криворізький. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зафіксовано понад 60 «прильотів» із РСЗВ «Град» по житловим кварталам Марганця та Червоногригорівської громади. За інформацією Резніченка, поранено двох жінок, одну з них госпіталізовано і вона перебуває у важкому стані.

Валентин Резніченко зазначає, що у Марганці обстрілами окупантів за добу пошкоджено 8 приватних будинків, кафе та швейне виробництво, виведено з ладу електромережу. Місто зараз частково залишається без світла.

У Червоногригорівській громаді зруйновано три десятки приватних будинків та авто місцевих жителів. Російськими снарядами пошкоджена ще й лінія електропередач, тому кілька вулиць Красногригорівки залишаються без світла.

У Криворізькому районі ворог вдарив із ствольної артилерії по Зеленодольській громаді. Обійшлося, за словами голови Дніпропетровської ОВА, без жертв та руйнувань.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що минулої доби в регіоні ВСУ було знешкоджено ще дві розвідувальні групи російських військ, окупанти намагаються розвинути наступ на Бахмут, але не можуть захопити кілька населених пунктів Луганщини, що залишилися під контролем українського уряду.