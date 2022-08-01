Окупанти знову обстріляли зупинку у Харкові, є загиблий та поранений

Сьогодні вранці російські війська знову обстріляли зупинку громадського транспорту у Салтівському районі Харкова. Двоє людей отримали поранення. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.



«Обстрілювати зупинки громадського транспорту стає системою російського агресора. Сьогодні о 7:10 знову було поранено людину, яка чекала на автобус. Забрала швидка», - написав Терехов.



Один із поранених помер у лікарні, повідомив голова ова Олег Синегубов.



Також він розповів, що в ніч проти понеділка окупанти завдали ударів по місту Мерефа. Було поранено 42-річного охоронця, пошкоджено будівлю промислового об'єкту цивільної інфраструктури. Вночі противник завдав удару Чугуєву, пошкоджено виробничу будівлю.



Минулої доби російські окупанти обстрілювали також Ізюмський, Богодухівський і Чугуївський райони області. Внаслідок обстрілів горіли лісосмуги, були потрапляння у приватні домоволодіння, рятувальники гасили пожежі на полях. У Богодухівському районі внаслідок обстрілу загинув 54-річний чоловік.