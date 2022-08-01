За добу армія Росії обстріляла 16 населених пунктів Донецької області

Російська армія минулої доби обстріляла 16 населених пунктів Донецької області, вбила та поранила мирних жителів регіону. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Донецької області.



Наголошується, що проти мирного населення окупанти застосували авіаційні ракети, «Урагани», «Гради» та артилерію.

11 ударів завдала армія РФ по Авдіївці, також били по містах Соледар, Бахмут, Сіверськ, Миколаївка, Красногорівка, Мар’їнка, смт Нью-Йорк, Північне, селах Ягідне, Предтечине, Курдюмівка, Птиче, Карлівка, Георгіївка, Ласточкине.

За добу окупантами зруйновано та пошкоджено 43 цивільні об'єкти - 34 житлові будинки, два поля з урожаєм, аптека, гаражі, автомобілі.

Поліція задокументувала 34 удари по житловому сектору та інфраструктурі військами РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що минулої доби російські військові вбили 3 мирних жителів регіону.