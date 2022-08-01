Росіяни не допустили Червоного Хреста до колонії Оленівки — омбудсмен

01 серпня 2022, 20:30

Росіяни не допустили Червоного Хреста до колонії Оленівки — омбудсмен

Росіяни не надали доступ представникам Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ) до місця вбивства українських полонених у Оленівці, а ООН не реагує на запити українського омбудсмена. Про це повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубинець в ефірі телемарафону, передає «Українська правда».

 "Незважаючи на заяви РФ, що нібито вони надали доступ до місця трагедії в Оленівці представникам МКЧХ та представникам моніторингової місії ООН, сьогодні я отримав від Міжнародного комітету Червоного хреста відповідь, що ні, їм не надали такий доступ", — заявив він.

«У нас є комунікація з МКЧХ, щодо ООН у нас гірша ситуація. Листи, запити я надсилаю. Я зробив це першого дня відразу після трагедії. Якогось сигналу, навіть неофіційного, я особисто не отримав. Можу це публічно підтвердити», — розповів Лубунець.

 За його словами, російська сторона розглядає його запит про відвідання Оленівки та спілкування з пораненими українськими полоненими. Але він не очікує, що це станеться найближчими днями.

Лубинець зазначив: «Ми отримали сигнал, що вони готові повернути тіла наших героїв. Але "після закінчення розслідування". На уточнення, скільки потрібно часу для розслідування, ми відповіді наразі не отримали».

 Раніше Міноборони Російської Федерації заявило, що запросило експертів ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста до колонії на місце загибелі українських військовополонених у Оленівці. Лубинець попросив МКЧХ організувати відвідування ним зруйнованої росіянами колонії в окупованій Оленівці для огляду тіл загиблих українських полонених та спілкування з пораненими.

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