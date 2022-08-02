Вночі російські війська обстріляли два райони Дніпропетровської області

02 серпня 2022, 09:03

Вночі російські війська обстріляли два райони Дніпропетровської області

Вночі російська армія обстріляла два райони Дніпропетровської області – Синельниківський та Криворізький. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зазначається, що по Синельниковському окупанти вдарили РСЗВ, у Покровській громаді є руйнування житла, пошкоджено автомобілі. За попередньою інформацією Резніченка, люди не постраждали.

У Криворізькому районі армія РФ зі ствольної артилерії обстріляла Широківську та Зеленодольську громади. Люди не постраждали.

Резніченко також повідомив, що в селі Кошово перебито лінію електропередач, поки населений пункт без світла.

Раніше, нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів про кілька умов ефективної контр-операції України у війні проти РФ.

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