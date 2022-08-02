Російські війська атакували ділянку Луганської області, яка досі підконтрольна ЗСУ, вісьмома ракетами, нанесено чотири авіаудари по населених пунктах регіону. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



За його словами, по області 1 серпня було завдано двох потужних ракетних ударів, сім разів окупанти атакували артилерією, двічі били мінометами, а також використовували танки.



Сергій Гайдай повідомив, що всього за добу ЗСУ відбили сім спроб наступу з боку військ РФ у регіоні. Незважаючи на значні втрати, російська армія продовжує атаки з Попаснянського напрямку у бік Бахмута, за інформацією голови Луганської ОВУ, саме на Бахмутському напрямку зосереджені основні сили противника.

«В росіян порушений морально-психологічний стан, через те, що їх наступ не має очікуваного успіху. Із отриманням ЗСУ далекобійної артилерії окупантам тепер і важко засинати, бо можна не побачити світанку. Як от вчора у Первомайську. Чи знайти лише попіл замість складу зі зброєю. Крім цього, вони щодня втрачають бійців та техніку під час своїх чисельних атак», - заявив голова Луганської ОВВ.

Раніше заступник командувача військ оперативного командування «Північ» генерал Дмитро Красильников заявив, що ВСУ повинні обороняти Бахмут для того, щоб не поставити під загрозу Краматорськ, Слов'янськ і весь донецький напрямок.