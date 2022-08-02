Росіяни перекидають війська з півночі Донецької області на південь України у бік Запоріжжя. Про це пишуть експерти американського Інституту дослідження війни (ISW), зазначаючи, що армія РФ призупиняє кампанію наступу на Слов'янськ.



«Виведення військ, швидше за все, створить можливість для України розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку – так само, як захоплення Росією Луганської області дозволило Україні створити умови для контрнаступу в Херсонській області», — прогнозують у ISW.

Раніше у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що українські військові відбили штурмові дії російських сил у районах Яківлівки, Вершини, Кодеми та Травневого на Бахмутському напрямку.