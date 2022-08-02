«ДНР» заявила про загиблого та чотирьох поранених від обстрілів за добу

На підконтрольному угрупуванні «ДНР» території минулої доби внаслідок бойових дій загинув один мирний житель — у Куйбишевському районі Донецька.



Про це повідомляє «СЦКК ДНР».



Крім того, поранення отримали 4 цивільні особи у Петрівському та Кіровському районах Донецька та Горлівці.



Наголошується, що пошкоджено 18 будинків у Куйбишевському, Кіровському, Петрівському районах Донецька та Горлівці, а також два об'єкти цивільної інфраструктури.

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