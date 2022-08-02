У Міноборони РФ заявили, що окупація Донбасу йде «за планом»

В уряді РФ запевняють, що російська окупація Донецької області йде «за планом». Про це пише російське ЗМІ РІА Новини з посиланням на слова міністра оборони РФ Сергій Шойгу.

«Після взяття під контроль території «ЛНР» планово звільняється «ДНР», - заявив він, додавши, що останнім часом окупанти захопили 6 населених пунктів. За його словами, окуповані військами РФ Григорівка, Берестове, Стряпівка, Покровське, Семигір'я та Новолуганське.

Також Шойгу додав, що росіяни окупували найбільшу в Європі Вуглегірську теплоелектростанцію з проєктною потужністю 3600 мегават.

Раніше експерти американського Інституту дослідження війни (ISW) заявили, що росіяни перекидають війська з півночі Донецької області на південь України у бік Запоріжжя.