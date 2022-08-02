Угруповання «ЛНР» пообіцяло 100 тисяч рублів тим, хто втратив майно

На окупованій частині Луганської області угруповання «ЛНР» пообіцяло виплачувати допомогу людям, які втратили майно першої потреби. Про це повідомляє так званий «уряд ЛНР».
«Право на одноразову грошову допомогу у зв'язку зі втратою майна першої необхідності мають громадяни, які зареєстровані та постійно проживають у квартирі/індивідуальному (садибному) житловому будинку на момент втрати майна першої необхідності у зв'язку з бойовими діями», — йдеться у «документі».
«ЛНР» запевняє, що «одноразова грошова допомога» складе 100 тисяч рублів на одне домогосподарство. Виплати обіцяють лише тим, хто втратив майно від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
«ЛНР» також визначила перелік майна першої потреби. До нього віднесли такі предмети: