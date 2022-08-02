Кабмін погодив призначення Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської ОДА

02 серпня 2022, 20:31

Кабмін погодив призначення Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської ОДА

Сьогодні на засіданні Кабінет міністрів України погодив призначення Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації. Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Узгоджено призначення Янушевича Ярослава Володимировича головою Херсонської облдержадміністрації», — написав Мельничук.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Геннадія Лагути з посади голови Херсонської ОДА 9 липня. Тимчасовим виконувачем обов'язків було призначено Дмитра Бутрія.

Відомо, що Ярослав Янушевич працював у Міністерстві фінансів, Державній податковій адміністрації, Держфінінспекції, також керував державним підприємством «Документ».

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