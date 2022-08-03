Обстрілами військ РФ пошкоджено дитячий садок і церкву на Дніпропетровщині

03 серпня 2022, 09:10

Обстрілами військ РФ пошкоджено дитячий садок і церкву на Дніпропетровщині

Вночі російська армія завдала ударів по Криворізькому району Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Уточнюється, що окупанти з артилерії обстріляли дві громади регіону – Зеленодольську та Апостолівську. В Апостоловській, за словами Резніченка, без жертв та руйнувань.

У Зеленодольській громаді окупанти накрили вогнем село Велика Костромка, обстріли окупантів пошкодили дитячий садок, церкву та лінію електропередач. Село зараз без світла, на місці прильоту снарядів працюють аварійні бригади.

Валентин Резніченко зазначив, що люди не постраждали.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що за минулу добу відбито дев'ять спроб штурму окупантів на території регіону, що знаходиться під контролем українського уряду.

Ще за темою

Місця
Дніпропетровська область
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:33
«ДНР»: За добу загинуло двоє людей, ще 25 — поранено
08:47
В окупованій Макіївці вночі спалахнула нафтобаза
23:55
Обов'язкова евакуація з Донбасу розпочалася. Обстріл Донецька. Головне за день ►
22:00
«ДНР» заявила про обстріли: Двоє людей загинули та 22 поранені
19:27
У Херсоні повідомляють про вибухи
18:17
Угруповання «ЛНР» пообіцяло 100 тисяч рублів тим, хто втратив майно
17:52
«ДНР»: Кількість поранених жителів Донецька з початку доби збільшилася до 11, є загибла
17:07
У Донецьку в дах житлової висотки вдарила блискавка
16:27
У «ДНР» хочуть запровадити покарання «за мужоложство»
15:24
У Сєвєродонецьку окупанти відкрили мобільний душ
14:34
У Міноборони РФ заявили, що окупація Донбасу йде «за планом»
13:54
У Донецьку обстріляли ділянку Київського проспекту. Там була військова техніка
12:45
Окупанти Маріуполя мають намір провести концерт на меткомбінаті «Азовсталь»
10:17
«ДНР» заявила про загиблого та чотирьох поранених від обстрілів за добу
23:53
Хто атакував штаб Чорноморського флоту Росії? «Крим сьогодні» ►
Всі новини
09:33
«ДНР»: За добу загинуло двоє людей, ще 25 — поранено
09:32
Вранці російська армія обстріляла Харків, попередньо із ЗРК С-300
09:10
Обстрілами військ РФ пошкоджено дитячий садок і церкву на Дніпропетровщині
09:07
Після «прильотів» у Миколаєві почалася пожежа, зруйновано супермаркет — мер
08:47
В окупованій Макіївці вночі спалахнула нафтобаза
08:28
На Луганщині ЗСУ відбили дев'ять атак російської армії — Гайдай
08:20
Окупанти обстрілюють Донецьку область: Загинули четверо людей, ще семеро поранені
23:55
Обов'язкова евакуація з Донбасу розпочалася. Обстріл Донецька. Головне за день ►
23:11
«Не треба порівнювати з іншими областями»: Кириленко повідомив, що дві третини мешканців Донеччини виїхали
22:48
Зеленський: Оленівка має стати вирішальним аргументом, щоб країни визнали РФ державою-терористом
22:25
У Миколаєві після потужних вибухів почалася пожежа
22:00
«ДНР» заявила про обстріли: Двоє людей загинули та 22 поранені
21:25
Суховантаж, що вийшов з порту Одеси, вже в Туреччині
21:07
У 17 постраждалих від боїв населених пунктах Донеччини знову є світло
20:31
Кабмін погодив призначення Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської ОДА
Всі новини
ВІДЕО
У Донецьку в дах житлової висотки вдарила блискавка
02 серпня, 17:07
У Донецьку обстріляли ділянку Київського проспекту. Там була військова техніка
02 серпня, 13:54
Хто атакував штаб Чорноморського флоту Росії? «Крим сьогодні» ►
01 серпня, 23:53

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти