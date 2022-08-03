Обстрілами військ РФ пошкоджено дитячий садок і церкву на Дніпропетровщині

Вночі російська армія завдала ударів по Криворізькому району Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Уточнюється, що окупанти з артилерії обстріляли дві громади регіону – Зеленодольську та Апостолівську. В Апостоловській, за словами Резніченка, без жертв та руйнувань.

У Зеленодольській громаді окупанти накрили вогнем село Велика Костромка, обстріли окупантів пошкодили дитячий садок, церкву та лінію електропередач. Село зараз без світла, на місці прильоту снарядів працюють аварійні бригади.

Валентин Резніченко зазначив, що люди не постраждали.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що за минулу добу відбито дев'ять спроб штурму окупантів на території регіону, що знаходиться під контролем українського уряду.