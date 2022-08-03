«ЛНР»: На розтяжці у Новоайдарському районі підірвався підліток

У підконтрольному «ЛНР» Новоайдарському районі підліток підірвався на розтяжці на складі колишнього овочесховища. Про це повідомляє так званий «МНС ЛНР».



У «ЛНР» запевняють, що інцидент стався увечері 2 серпня у Райгородці. Група хлопців гуляла на території колишнього овочесховища. Склади розміщувалися зокрема під землею. Об'єкт не охоронявся, тому підлітки пройшли всередину безперешкодно. Провівши там якийсь час, школярі вирішили вийти через закритий запасний вихід.



«При першій спробі вибити двері ногою пролунав потужний вибух», — запевняють у «відомстві».



Постраждалий — 15-річний підліток. У тяжкому стані його госпіталізовано до лікарні Луганська з діагнозом «мінно-вибухова травма, осколкове поранення лівого передпліччя, лівого плеча, лівої щоки, рвана рана лівої нижньої повіки».