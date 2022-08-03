Енергетики повернули світло у 14 населених пунктів Донецької області

03 серпня 2022, 14:37

Енергетики повернули світло у 14 населених пунктів Донецької області

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у 14 населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.

Зазначається, що за добу фахівці повернули світло у будинки 12 428 сімей у Покровському, Краматорському та Бахмутському районах.

Найбільше домогосподарств вдалося заживити у Торецькій громаді. Знову зі світлом тут 5,1 тисячі сімей. Енергетикам вдалося виконати роботи й в інших громадах, що зазнають постійних та масованих обстрілів. Зокрема, у Слов'янській громаді відновлено електропостачання 4,5 тисячі домогосподарств. Низку робіт виконано в Авдіївській та Бахмутській громадах, де відбуваються найактивніші бойові дії. Крім того, фахівці енергокомпанії працювали в Мар'їнській та Костянтинівській громадах.

«Без світла залишаються 336 населених пунктів Донецької області. Найскладніші напрямки — Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський», — резюмували у компанії.

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