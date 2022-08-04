Армія РФ завдала ударів по Дніпропетровщині, пошкоджено понад 50 будинків

04 серпня 2022, 08:41

Армія РФ завдала ударів по Дніпропетровщині, пошкоджено понад 50 будинків

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: ОВА Наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: ОВА

Вночі російська армія завдала ударів по двох районах Дніпропетровської області. Били з РСЗВ «Град» та «Ураган». Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, під удар потрапили Нікопольський та Криворізький райони.

«Російські війська двічі обстріляли Нікополь. На житлові квартали прилетіли 60 снарядів із "Градів". Попередньо люди не постраждали. Один будинок знищено, майже 50 — пошкоджено, зачепило і 30 господарських споруд», — поінформував голова ОВА.

Також він повідомив, що на двох приватних подвір'ях сталася пожежа. Полум'я рятувальники приборкали.

«Обстрілом понівечені будівлі та техніка трьох місцевих підприємств, а ще понад 100 сонячних панелей. У місті перебито дві лінії електропередач. Без світла — понад три тисячі нікопольців. На місці працюють аварійні бригади електриків», — зазначив Резніченко.

За даними керівника ОВА, у Криворізькому районі окупанти накрили «Ураганами» Карпівську та Широківську громади.

«У Широкому є руйнація житла. Поранено 44-річну жінку. Їй надали допомогу — лікується вдома», — розповів Резніченко.

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