Небезпечно, довго, дорого: Як виїхати з окупованої Луганщини

Організована евакуація з окупованої частини Луганської області неможлива. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



«Окупанти "коридори" не дадуть», — наголосив керівник ОВА.



Також він назвав варіанти самостійного виїзду:

через Харківську область, через дамбу пішки — це небезпечно, бо дамба обстрілюється;

через Запоріжжя, але там довго треба стояти у чергах;

через Російську Федерацію, через країни Балтії чи Грузію, а далі вже виїжджати в Україну.

Третій варіант, зазначив Гайдай, це довгий шлях, десь близько 2,5-3 діб, та недешевий.



«За нашою інформацією, люди, які проїжджали, платили, наприклад, від Сєвєродонецька до Луганська близько 9-10 тисяч гривень ($245-270), щоб доїхати. А далі різними країнами, щоб виїхати й з окупації, й з Російської Федерації — близько 300 євро», — повідомив він.