Окупанти Херсонщини посилили фільтраційні процедури

04 серпня 2022, 13:26

Окупанти Херсонщини посилили фільтраційні процедури

Кількість повідомлень щодо посилення фільтраційних процедур на Херсонщині стабільно зростає. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Він зазначив, що це пов'язано з підготовкою ЗСУ контрнаступу у регіоні, тому окупанти і «зачищають «тили». Також Соболевський вважає, що однією з причин посилення терору проти мирного населення Херсонщини пов'язано з відсутністю видимих результатів «прокачування» населення перед проведенням «референдуму», за його оцінкою, «симпатиків російського миру не додається».

«Тож терор – єдиний інструмент оккупантів для стримування протестних настроїв. PS ЗСУ насипає оркам кожну добу, і з кожним днем звільнення Херсонщини дедалі ближче», - написав Соболевський.

Раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, як можна залишити окуповану військами РФ частину регіону.

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